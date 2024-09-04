Губернатор Костромской области Сергей Ситников инициировал разработку первой в России комплексной программы молниезащиты

КОСТРОМА, 4 сентября, ФедералПресс. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поставил задачу по созданию комплексной программы молниезащиты, направленной на защиту граждан и их имущества от ударов молний.
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