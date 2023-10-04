Австралийские учёные нашли лёгкий способ похудеть. Достаточно включить в рацион особый орех

Специалисты уверены, что миндаль не только снижает холестерин, но и помогает похудетьУчёные из Университета Южной Австралии в результате своего научного исследования установили, что для снижения веса и уровня холестерина в крови достаточно есть всего один продукт — это миндаль.
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