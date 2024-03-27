Вучича довели: На Балканы обрушится новая напасть

LK

Liudmila Kosteley

Уже больше 25 лет. бывшие жители Югославии, не могут вернуться ДОМОЙ. США УНИЧТОЖИЛИ ВСЮ СТРАНУ, а не только СЕРБИЮ. Югославия была самой богатой страной ЕВРОПЫ.И чтобы удержать ДОЛЛАР, США (с другого Континента) уничтожили ВСЮ страну! Вот где ГЕНОЦИД!