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Вучича довели: На Балканы обрушится новая напасть

Вучича довели: На Балканы обрушится новая напасть

В ООН могут начать голосование по вопросу о признании событий 11 июля 1995 года в Сребренице геноцидом мусульман со стороны сербов, сообщает источник.

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Комментарии
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LK
Liudmila Kosteley
Уже больше 25 лет. бывшие жители Югославии, не могут вернуться ДОМОЙ. США УНИЧТОЖИЛИ ВСЮ СТРАНУ, а не только СЕРБИЮ. Югославия была самой богатой страной ЕВРОПЫ.И чтобы удержать ДОЛЛАР, США (с другого Континента) уничтожили ВСЮ страну! Вот где ГЕНОЦИД!
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