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WhoScored представил символическую сборную ЧМ-2022 в Катаре

WhoScored представил символическую сборную ЧМ-2022 в Катаре

Портал WhoScored опубликовал свою версию символической сборной чемпионата мира - 2022 в Катаре. Голкипер: Доминик Ливакович (Хорватия, "Динамо" Загреб); Защитники: Ашраф Хакими (Марокко, "Пари Сен-Жермен"), Гарри Магуайр (Англия, "Манчестер Юнайтед"), Тьяго Силва (Бразилия, лондонский "Челси"), Тео Эрнандес (Франция, "Милан"); Полузащитники: Джуд Беллингем (Англия, "Боруссия" Дортмунд), Каземиро (Бразилия, "Манчестер Юнайтед"), Бруну Фернандеш (Португалия, "Манчестер Юнайтед"); Нападающие: Антуан Гризманн (Франция, мадридский "Атлетико"), Килиан Мбаппе (Франция, "Пари Сен-Жермен"), Лионель Месси (Аргентина, "Пари Сен-Жермен").

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