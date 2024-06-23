Почему Путин ничего не боится

Сергей Федотов Конечно объясню. После того как вы предоставите доказательства кражи Чубайсом миллиардов. Блаблабла не предоставляйте, блаблабла, это не доказательство 😜 Отвечайте за свои слова. Умеете отвечать или действительно фуфло гоните?

М ММ Вам слов Путина хватит? "Господдержка Роснано с момента основания составила более 405 млрд руб., из которых 132 млрд руб. было прямое финансирование. Корпорация вложила 205 млрд руб. в 109 проектов. Но результаты большей части инвестиций оказались провальными, следует из данных, которые привел в новом выпуске Fundamentum ученый-экономист Рафаэль Абдулов. Автор "Простых чисел" вместе с "Равенством" изучил судьбу топ-20 крупнейших вложений Роснано, на которые ушло 118 млрд руб. Среди них на момент ухода Чубайса с поста в 2020 г. 12 проектов дали нулевую или близкую к 0 выручку. 6 обанкротились или были ликвидированы, а еще 7 — убыточны. На них ушло 79 млрд руб", — отметили авторы телеграм-канала. По их подсчетам, потеряно 2 из 3 рублей вложений, что отражает масштабы "огромной финансовой дыры", о которой ранее заявил Владимир Путин, раскритиковав работу экс-главы Роснано Анатолия Чубайса: "Деятельность во главе компании ему явно не удалась", — говорил президент."