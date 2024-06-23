ИДТИ ДО КОНЦА: ПОЧЕМУ ПУТИН НИЧЕГО НЕ БОИТСЯ Зачем Запад постоянно повышает градус противоборства с Россией, зачем шаг за шагом поднимается по лестнице эскалации? Об этом спросили Владимира Путина после завершения его визита во Вьетнам, и задавшая вопрос журналистка предположила, что таким образом президента на что-то провоцируют.
Почему Путин ничего не боится
Комментарии
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Сергей Федотов
Конечно объясню. После того как вы предоставите доказательства кражи Чубайсом миллиардов. Блаблабла не предоставляйте, блаблабла, это не доказательство 😜 Отвечайте за свои слова. Умеете отвечать или действительно фуфло гоните?
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2 час.
М
ММ
Вам слов Путина хватит? "Господдержка Роснано с момента основания составила более 405 млрд руб., из которых 132 млрд руб. было прямое финансирование. Корпорация вложила 205 млрд руб. в 109 проектов. Но результаты большей части инвестиций оказались провальными, следует из данных, которые привел в новом выпуске Fundamentum ученый-экономист Рафаэль Абдулов. Автор "Простых чисел" вместе с "Равенством" изучил судьбу топ-20 крупнейших вложений Роснано, на которые ушло 118 млрд руб. Среди них на момент ухода Чубайса с поста в 2020 г. 12 проектов дали нулевую или близкую к 0 выручку. 6 обанкротились или были ликвидированы, а еще 7 — убыточны. На них ушло 79 млрд руб", — отметили авторы телеграм-канала. По их подсчетам, потеряно 2 из 3 рублей вложений, что отражает масштабы "огромной финансовой дыры", о которой ранее заявил Владимир Путин, раскритиковав работу экс-главы Роснано Анатолия Чубайса: "Деятельность во главе компании ему явно не удалась", — говорил президент."
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54 мин.
Сергей Федотов
Каким конкретно словам Путина предлагаете верить? "Пока я президент пенсионный возраст повышен не будет", "Я не буду изменять Конституцию под себя". И наконец - "Чего там Чубайс боится-то? Пусть живёт спокойно, никто на него дело заводить не собирается". Последнее не дословно, но смысл именно такой. Т.е, как я и предположил, у вас кроме фуфлогонства нет ничего? Так-то, Чубайс может и вор, да вот только доказательств вы почему-то не предъявляете. Потому, что не умеете отвечать за свои слова. Мало наверное в бубен получали😜
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46 мин.
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