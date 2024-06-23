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Славянская доктрина

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Свежие комментарии

  • Сергей Федотов
    Каким конкретно словам Путина предлагаете верить? "Пока я президент пенсионный возраст повышен не будет", "Я не буду ...Почему Путин ниче...
  • ММ
    Вам слов Путина хватит? "Господдержка Роснано с момента основания составила более 405 млрд руб., из которых 132 млрд ...Почему Путин ниче...
  • Сергей Федотов
    Конечно объясню. После того как вы предоставите доказательства кражи Чубайсом миллиардов. Блаблабла не предоставляйте...Почему Путин ниче...

Почему Путин ничего не боится

Почему Путин ничего не боится

ИДТИ ДО КОНЦА: ПОЧЕМУ ПУТИН НИЧЕГО НЕ БОИТСЯ Зачем Запад постоянно повышает градус противоборства с Россией, зачем шаг за шагом поднимается по лестнице эскалации? Об этом спросили Владимира Путина после завершения его визита во Вьетнам, и задавшая вопрос журналистка предположила, что таким образом президента на что-то провоцируют.

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Комментарии
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Сергей Федотов
Конечно объясню. После того как вы предоставите доказательства кражи Чубайсом миллиардов. Блаблабла не предоставляйте, блаблабла, это не доказательство 😜 Отвечайте за свои слова. Умеете отвечать или действительно фуфло гоните?
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2 час.
М
ММ
Вам слов Путина хватит? &quot;Господдержка Роснано с момента основания составила более 405 млрд руб., из которых 132 млрд руб. было прямое финансирование. Корпорация вложила 205 млрд руб. в 109 проектов. Но результаты большей части инвестиций оказались провальными, следует из данных, которые привел в новом выпуске Fundamentum ученый-экономист Рафаэль Абдулов. Автор &quot;Простых чисел&quot; вместе с &quot;Равенством&quot; изучил судьбу топ-20 крупнейших вложений Роснано, на которые ушло 118 млрд руб. Среди них на момент ухода Чубайса с поста в 2020 г. 12 проектов дали нулевую или близкую к 0 выручку. 6 обанкротились или были ликвидированы, а еще 7 — убыточны. На них ушло 79 млрд руб&quot;, — отметили авторы телеграм-канала. По их подсчетам, потеряно 2 из 3 рублей вложений, что отражает масштабы &quot;огромной финансовой дыры&quot;, о которой ранее заявил Владимир Путин, раскритиковав работу экс-главы Роснано Анатолия Чубайса: &quot;Деятельность во главе компании ему явно не удалась&quot;, — говорил президент.&quot;
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54 мин.
Сергей Федотов
Каким конкретно словам Путина предлагаете верить? &quot;Пока я президент пенсионный возраст повышен не будет&quot;, &quot;Я не буду изменять Конституцию под себя&quot;. И наконец - &quot;Чего там Чубайс боится-то? Пусть живёт спокойно, никто на него дело заводить не собирается&quot;.  Последнее не дословно, но смысл именно такой. Т.е, как я и предположил, у вас кроме фуфлогонства нет ничего? Так-то, Чубайс может и вор, да вот только доказательств вы почему-то не предъявляете. Потому, что не умеете отвечать за свои слова. Мало наверное в бубен получали😜
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46 мин.

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