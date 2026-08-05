DHS Confirms Over 3 Million Total Deportations, Highlights Arrests Of Five More "Worst Of The Worst" Criminal Illegals Authored by Debra Heine via American Greatness, US Immigration and Customs Enforcement (ICE) on Monday arrested five more “worst of the worst” criminal illegal aliens convicted for heinous crimes, including voluntary manslaughter, criminal indecent exposure, aggravated assault, and fentanyl trafficking.
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