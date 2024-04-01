Германия не готова к крупномасштабной кибератаке

"Германия недостаточно подготовлена к возможной крупномасштабной кибератаке, поскольку у нее нет функционирующей системы криптомайнинга", - заявила глава Федерального ведомства по информационной безопасности Клаудия Платтнер.
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