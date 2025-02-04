Минобороны показало кадры штурма опорного пункта ВСУ на красноармейском направлении

В результате наступательных действий штурмовиков батальона «Атлант» 35-й гвардейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» был захвачен опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении.
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