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Минобороны показало кадры штурма опорного пункта ВСУ на красноармейском направлении

Минобороны показало кадры штурма опорного пункта ВСУ на красноармейском направлении

В результате наступательных действий штурмовиков батальона «Атлант» 35-й гвардейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» был захвачен опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении.

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