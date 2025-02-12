Депутат Миронов: бойцам СВО с инвалидностью II группы нужно списывать кредиты

В России необходимо предусмотреть новую меру поддержки для бойцов военной спецоперации – при получении инвалидности II группы они должны иметь возможность списать долги по кредитам на сумму до 1 млн рублей.
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