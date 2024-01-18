Езда на работу на велосипеде связана с улучшением психического здоровья

Новое исследование показывает, что людям, которые ездят на работу на велосипеде, реже назначают лекарственные препараты для лечения тревоги или депрессии, чем тем, кто ездит на работу на других видах транспорта.
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