Четвероногие стражи Кольцова: как устроена кинологическая служба главного аэропорта Урала

Тарх, Тара, Веста и Троя – это не просто служебные собаки, а самые настоящие сотрудники Службы авиационной безопасности аэропорта Кольцово, наравне со своими коллегами-кинологами они добросовестно и скрупулезно выполняют свой долг по защите главной воздушной гавани Урала.