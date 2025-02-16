Четвероногие стражи Кольцова: как устроена кинологическая служба главного аэропорта Урала

Тарх, Тара, Веста и Троя – это не просто служебные собаки, а самые настоящие сотрудники Службы авиационной безопасности аэропорта Кольцово, наравне со своими коллегами-кинологами они добросовестно и скрупулезно выполняют свой долг по защите главной воздушной гавани Урала.
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