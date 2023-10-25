Украину призвали не питать иллюзий о новом правительстве в Польше

Unsplash/Glib Albovsky Украине не стоит питать иллюзий относительно нового правительства в Польше и надеяться, что бывший глава Евросовета Дональд Туск, который может сформировать новое правительство в стране после выборов, существенно изменит отношения между Варшавой и Киевом.
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