НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

256 подписчиков

Криптос: главная загадка ЦРУ, неразгаданная 35 лет

Криптос: главная загадка ЦРУ, неразгаданная 35 лет

Криптос: главная загадка ЦРУ, неразгаданная 35 лет Ольга ВайленкоВ ноябре 1990 года в Лэнгли, штат Виргиния, была установлена скульптура, которая вот уже почти 35 лет не дает покоя криптографам и любителям тайн по всему миру.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх