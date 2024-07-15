Криптос: главная загадка ЦРУ, неразгаданная 35 лет Ольга ВайленкоВ ноябре 1990 года в Лэнгли, штат Виргиния, была установлена скульптура, которая вот уже почти 35 лет не дает покоя криптографам и любителям тайн по всему миру.