Матвиенко отчитала сенаторов, не исполнивших поручение о региональных брендах

Председатель палаты регионов Валентина Матвиенко раскритиковала сенаторов от 22 субъектов России, из которых не поступили заявки на регистрацию региональных брендов, на пленарном заседании Совфеда 17 июля.
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