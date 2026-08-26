Страхи Варшавы: Ищенко о том, кто станет следующим прифронтовым государством НАТО

Польша хочет отодвинуть границу НАТО от себя и сделать Украину буфером между Варшавой и Россией. Поляки не хотят напрямую контактировать с Москвой и потому рассматривают Киев как потенциального члена альянса.
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