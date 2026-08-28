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Аргументы и Факты

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Проживет 15 минут: появился жуткий сценарий бунта против Зеленского в Киеве

Проживет 15 минут: появился жуткий сценарий бунта против Зеленского в Киеве

Стихийные бунты против сотрудников военкоматов (ТЦК), вспыхивающие в разных городах Украины, не будут представляют угрозу для Владимира Зеленского, пока не сменят свою природу, заявил в эксклюзивном комментарии aif.

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