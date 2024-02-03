Израиль превратился в отстойник для сбежавших из РФ предателей и коллаборантов из шоу-бизнеса

В связи с началом СВО на Украине произошла удивительная вещь, большая часть нашей околомузыкальной и околописательской тусовки, внезапно обнаружила у себя еврейские корни и нестройными рядами двинулась на землю Обетованную.
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