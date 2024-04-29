Правоохранители провели обыски у 30 человек, причастных к схеме незаконного отчуждения земли

Сотрудники НЦБК проводят обыски по делу о пассивной коррупции и взяточничестве, в рамках которого под следствием находятся председатель кишиневского садоводческого товарищества и бывший специалист Земельного управления мэрии Кишинева.
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