ФИГУРАНТ ТРАГЕДИИ В ОДЕССЕ ПОЛУЧИЛ ВЫСОКИЙ ПОСТ В РОССИИ: ЧТО ИЗВЕСТНО О ВЛАДИМИРЕ БОДЕЛАНЕ?

В Москве открылось представительство Херсонской области. Его возглавит Владимир Боделан. В СМИ сообщают, что он являлся одним из фигурантов трагедии в Одессе, когда 2 мая 2014 года сожгли десятки людей в Доме профсоюзов.
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