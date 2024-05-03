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ФИГУРАНТ ТРАГЕДИИ В ОДЕССЕ ПОЛУЧИЛ ВЫСОКИЙ ПОСТ В РОССИИ: ЧТО ИЗВЕСТНО О ВЛАДИМИРЕ БОДЕЛАНЕ?

ФИГУРАНТ ТРАГЕДИИ В ОДЕССЕ ПОЛУЧИЛ ВЫСОКИЙ ПОСТ В РОССИИ: ЧТО ИЗВЕСТНО О ВЛАДИМИРЕ БОДЕЛАНЕ?

В Москве открылось представительство Херсонской области. Его возглавит Владимир Боделан. В СМИ сообщают, что он являлся одним из фигурантов трагедии в Одессе, когда 2 мая 2014 года сожгли десятки людей в Доме профсоюзов.

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Комментарии
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Виталий Сорокин
Да прибудут с вами ФАБы, суки
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3 час.
Виталий Сорокин
Сами то верите?
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3 час.
ШН
Шеин Никита
Да что вы делаете, россияне? Если это правда, его в тюрягу нужно!
Ответить
37 мин.

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