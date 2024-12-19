Выгодно стаховщикам: что ждет автовладельцев при ремонте по ОСАГО б/у деталями

В России могут разрешить использование подержанных запчастей для ремонта автомобилей по ОСАГО, пилотный проект планируется запустить уже со следующего года на Дальнем Востоке, а позже распространить и на другие регионы.
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