Прекращение огня между Индией и Пакистаном, каким бы шатким оно ни было, является победой администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которая до сих пор не выполнила предвыборных обещаний положить конец конфликтам на Украине и в секторе Газа.