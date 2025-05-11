WP: прекращение огня между Индией и Пакистаном — победа администрации Трампа

Прекращение огня между Индией и Пакистаном, каким бы шатким оно ни было, является победой администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которая до сих пор не выполнила предвыборных обещаний положить конец конфликтам на Украине и в секторе Газа.
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