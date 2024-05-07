UPDATE// Пожар в здании Teleradio-Moldova потушен

UPDATE//По предварительным данным, пламя охватило две комнаты. На место происшествия по усиленному вызову было направлено 12 единиц техники с 50 сотрудниками Главного управления по чрезвычайным ситуациям.
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