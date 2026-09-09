Как устроен черновой пол в каркасном доме: разбор конструкции без мифов

Когда речь заходит о черновом полу в каркасном доме, многие представляют себе просто слой ОСП или досок, который впоследствии скроется под ламинатом или плиткой.
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