В Европе напуганы визитом Фицо в Москву – Politico

Визит Роберта Фицо в Москву проходит в тот момент, когда дружественные Кремлю лидеры некоторых стран ЕС пытаются обеспечить бесперебойные поставки российского газа в Европу, а сделать этого не получается из-за Киева.
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