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Foreign Affairs: Россия не сдастся без боя на Украине

Foreign Affairs: Россия не сдастся без боя на Украине

Перегруппировки российской армии в Харьковской и Херсонской областях могут дать Западу и антироссийской коалиции чувство ложной победы.

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