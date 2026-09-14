Влияние фебрильных судорог в детстве на академическую успеваемость: результаты крупного датского исследования

Фебрильные судороги — это судорожные приступы у детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет, возникающие на фоне высокой температуры тела без других очевидных причин.
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