Силы ПВО за сутки сбили 956 БПЛА и восемь авиабомб ВСУ

Силы ПВО за сутки сбили 956 украинских беспилотников и восемь авиабомб ВСУ, сообщает Минобороны России.
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