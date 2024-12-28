Захарова раскрыла, как американцев одурачили с «третьим полом»

Захарова: американцев уже давно дурачили с третьим полом Американцев дурачат много лет, рассказывая им про существование «третьего пола» и десятков гендеров, рассказала RT представитель МИД России Мария Захарова.
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