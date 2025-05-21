Медведев сообщил, что для устойчивого мира нужна не "салфетка Макрона в поезде"

Для построения устойчивого мира нужна не салфетка президента Франции Эммануэля Макрона в поезде. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, пишет ТАСС.
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