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«Давайте воевать»: Арахамия назвал человека виновного в том, что конфликт не остановился весной 2022 года

«Давайте воевать»: Арахамия назвал человека виновного в том, что конфликт не остановился весной 2022 года

Давид Арахамия, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде в эфире украинского телеканала «1+1» назвал человека виновного в том, что конфликт не остановился весной 2022 года.

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