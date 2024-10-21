Песков высказался о заявлении Трампа по поводу угроз атаковать центр Москвы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию The Wall Street Journal, в которой кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил, что якобы угрожал российскому лидеру Владимиру Путину, что «нанесёт удар по центру Москвы в случае нападения на Украину».