RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 395 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    Налицо лживая ,беспринципная формула западной "ДЕРЬМОКРАТИИ " ,в которой бал правят ложь,ненависть к оппонентам,явные...Косачёв назвал ре...
  • Вовладар Даров
    Да объяснений ненадо и так всё ясно!Вучич объяснил, п...
  • Лидия Санникова
    Сесть не хочет. Семья неблагополучная. Ребенка жалко...Бросившая ребёнка...

Песков высказался о заявлении Трампа по поводу угроз атаковать центр Москвы

Песков высказался о заявлении Трампа по поводу угроз атаковать центр Москвы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию The Wall Street Journal, в которой кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил, что якобы угрожал российскому лидеру Владимиру Путину, что «нанесёт удар по центру Москвы в случае нападения на Украину».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх