Песков высказался о заявлении Трампа по поводу угроз атаковать центр Москвы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию The Wall Street Journal, в которой кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил, что якобы угрожал российскому лидеру Владимиру Путину, что «нанесёт удар по центру Москвы в случае нападения на Украину».
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