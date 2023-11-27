Детей-героев наградили в Правительстве региона за проявленное мужество

Награждение организовано в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои», реализуемого Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации во взаимодействии с региональными органами государственной власти, Общероссийской общественной организацией «Российский союз спасателей» с 2014 года.
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