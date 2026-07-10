«Выписали»: жених Лерчек показал ее свежее фото после неявки в суд

Блогер вернулась домой после очередного курса лечения от онкологии. Лерчек кадр YouTubeБлогер Валерия Чекалина (Лерчек), которая с февраля борется с раком желудка четвертой стадии, на днях выписалась из НМИЦ онкологии имени Блохина после очередного курса таргетной терапии.
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