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«Выписали»: жених Лерчек показал ее свежее фото после неявки в суд

«Выписали»: жених Лерчек показал ее свежее фото после неявки в суд

Блогер вернулась домой после очередного курса лечения от онкологии. Лерчек кадр YouTubeБлогер Валерия Чекалина (Лерчек), которая с февраля борется с раком желудка четвертой стадии, на днях выписалась из НМИЦ онкологии имени Блохина после очередного курса таргетной терапии.

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