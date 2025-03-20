Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 930 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vagas Karlito
    Поздравления наши этому грандиозному дипломату и достойному человеку!Выдающиеся заслуг...
  • Eduard
    Всё это наиграно,все требования! Соросрвская банда !Власти Сербии оце...
  • леонид жильцов
    Как вы думаете кто сбил 54 БПЛА нападавших на Энгельс ? Если эту хрень написал  Марков то его надо вместе с царьградо..."Жесть. Они взлёт...

Зеленский собрал "в кулак" 500 иностранных наёмников: Названо место следующей жаркой битвы. Курск — ещё не конец

Зеленский собрал "в кулак" 500 иностранных наёмников: Названо место следующей жаркой битвы. Курск — ещё не конец

На Покровское направление прибыли около 500 иностранных наёмниковВ район Покровска было переброшено около 500 иностранных наёмников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МБ
Михаил Берников
Бил русский солдат и лягушатников,и макаронников,и варягов...и сейчас добьёт всю нечисть,пришедшую с мечом.
Ответить
22 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Наёмники нелюди и на этом свете им делать нечего.
Ответить
15 час.
наверх