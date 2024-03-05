“Пиратству пора положить конец”: Создатели запрещенного эмулятора Yuzu попро...

“Пиратству пора положить конец”: Создатели запрещенного эмулятора Yuzu попрощались с игрокамиКоманда Tropic Haze также решила прекратить поддержку эмулятора Nintendo 3DS под названием Citra — все связанные с ним файлы и инструменты уже начали исчезать из сети.