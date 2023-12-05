КИЕВ (ИА Реалист). Главарь киевского режима Владимир Зеленский выступит перед сенаторами США на секретном брифинге во вторник, 5 декабря, сообщает издание The Hill со ссылкой на лидера большинства в Сенате Чака Шумера.
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