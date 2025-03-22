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Царьград

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Киев в растерянности: потери в Курской области вызывают вопросы у украинцев

Киев в растерянности: потери в Курской области вызывают вопросы у украинцев

Наступление российских войск в Курской области вызвало раскол на Украине. Отступление ВСУ из Суджи вызывает вопросы и недовольство среди украинцев, потерявших надежду на успех операции.

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