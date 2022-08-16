В Саратовской области сотрудники ГИБДД провели занятия по ПДД в летних оздоровительных центрах

В рамках реализации проекта «Безопасность дорожного движения» и проводимого в регионе профилактического мероприятия «Скоро в школу!» сотрудники Госавтоинспекции города Саратова провели для ребят из младших отрядов детских оздоровительно-образовательных центров «Мечта» и «Звездочка» занятия по Правилам дорожного движения.
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