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РИА Новый день

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Армия России улучшила позиции в зоне СВО

Армия России улучшила позиции в зоне СВО

За прошедшие сутки армия России улучшила тактические позиции и продвинулась вглубь обороны противника в зоне специальной военной операции, включая Запорожскую, Харьковскую и Днепропетровскую области Украины.

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