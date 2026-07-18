Армия России улучшила позиции в зоне СВО

За прошедшие сутки армия России улучшила тактические позиции и продвинулась вглубь обороны противника в зоне специальной военной операции, включая Запорожскую, Харьковскую и Днепропетровскую области Украины.
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