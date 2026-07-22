Полицейский поехал на вызов и обнаружил на месте ДТП свою погибшую жену

Американский полицейский отправился на обычный вызов о тяжёлом ДТП и узнал в погибшей супругу.Американский полицейский Франсиско Малага отправился на очередной рядовой вызов о смертельном ДТП, но, прибыв на место аварии, понял, что жертвой стала его собственная супруга Патрисия.