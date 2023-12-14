Больницы Ямала ждут запчасти для иностранного медоборудования месяцами из-за санкций

Власти Ямала ищут варианты закупки запчастей для импортного медицинского оборудования. Та схема, которая работает сейчас, занимает слишком много времени – ожидание может растянуться на 9 месяцев из-за санкций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии