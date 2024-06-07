В Пензе 15 июня ограничат движение на улице Восточной

Движение и парковка транспорта на улице Восточной в Пензе будут ограничены 15 июня. Пресс-служба администрации сообщила, что ограничение коснется участка от улицы Бакунина до пересечения с железнодорожным полотном возле мотодрома «Сура».
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