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Челябинские бизнесмены могут взять льготный заем после атаки БПЛА на объекты маркетплейсов

Челябинские бизнесмены могут взять льготный заем после атаки БПЛА на объекты маркетплейсов

ЧЕЛЯБИНСК, 5 октября, ФедералПресс. В Челябинской области бизнесмены, пострадавшие от атак беспилотников на логистические объекты маркетплейсов, могут получить льготный микрозайм.

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