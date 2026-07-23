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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Мошенники похитили у молодого москвича 71 миллион рублей под видом декларации денег

Мошенники похитили у молодого москвича 71 миллион рублей под видом декларации денег

Полицейские установили и задержали курьера, который забрал сейф В Москве 25-летний мужчина стал жертвой телефонных мошенников, которые под предлогом "декларирования" денег и ценностей убедили его передать курьеру сейф с наличными и ювелирными украшениями.

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Комментарии
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А
Александр
а откуда у молодого москвича 71 миллион???? когда заработал???
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1 м.