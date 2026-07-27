Налоговая инициировала банкротство «Томи»

Межрайонная Инспекция ФНС России N7 по Омской области подала в арбитражный суд Томской области заявление о признании банкротом ООО «Футбольный клуб «Томь», сообщает «Межрайонная Инспекция ФНС России N7 по Омской области подала в арбитражный суд Томской области заявление о признании банкротом ООО «Футбольный клуб «Томь», сообщает «Интерфакс».
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