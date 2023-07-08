Русская весна

115 420 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Цуканов
    Больше фото убитых укронацистов. Может, пора сдаваться этим тварям?!Бойня у Пятихаток...
  • Марина Стрижкова
    зачем их Турции передали? ведь их хотели судить в ДНР и ЛНРАнкара нарушила д...
  • Гарий Щерба
    Вот  ВАМ  и  ДОГОВОРЕННОСТИ , ЯНЫЧАРЫ СУКИ  на поверку оказались  ОЧЕРЕДНЫМИ УБЛЮДКАМИ ,  впрочем как и все их  ДРУЗЬ...На Украину из Тур...

Что происходит с человечеством?

Что происходит с человечеством?

Журналист-международник Олег Ясинский – о деградации глобального капитализма «Огромные планетарные проблемы с экологией, климатом, социальным неравенством и нарушением прав различных меньшинств и большинств совершенно реальны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И тут не скажу Не скажу
Упрощенно говоря, капитализм, ещё существующий в ряде западных стран в  20 веке, быстро сменяется социализмом. А оплотом капитализма становится КНР. Все смешалось в доме Облонских (с)
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх