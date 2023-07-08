Журналист-международник Олег Ясинский – о деградации глобального капитализма «Огромные планетарные проблемы с экологией, климатом, социальным неравенством и нарушением прав различных меньшинств и большинств совершенно реальны.
Что происходит с человечеством?
Комментарии
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И тут не скажу Не скажу
Упрощенно говоря, капитализм, ещё существующий в ряде западных стран в 20 веке, быстро сменяется социализмом. А оплотом капитализма становится КНР. Все смешалось в доме Облонских (с)
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