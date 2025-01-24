В Брюсселе воруют всё!

Европейская мафия бессмертна и неподсудна, потому что другой власти там нет Бессменный председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен явно воодушевилась тем фактом, что правдоруб Илон Маск только что в очередной раз опустивший канцлера ФРГ Шольца, коего он обозвал «олухом», никак не комментирует её бурную деятельность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии