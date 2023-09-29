Премьер-министр Швеции обратился за помощью к армии из-за роста бандитского насилия в стране

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что в пятницу он встретится с главнокомандующим вооруженными силами и комиссаром национальной полиции, чтобы изучить, "как силовые структуры могут помочь полиции в ее борьбе с преступными группировками".