Премьер-министр Швеции обратился за помощью к армии из-за роста бандитского насилия в стране

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что в пятницу он встретится с главнокомандующим вооруженными силами и комиссаром национальной полиции, чтобы изучить, "как силовые структуры могут помочь полиции в ее борьбе с преступными группировками".
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