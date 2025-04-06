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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Я так обрадовался, когда подумал, что ему наконец-то влепили». Джейсон Тейтум отпраздновал ошибочное техническое замечание Деррика Уайта

Диктор на арене «Бостона» объявил, что защитник «Селтикс» Деррик Уайт заработал техническое замечание.

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