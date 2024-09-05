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Главе СК доложат по делу о нападении на полицейских в Волгограде

Главе СК доложат по делу о нападении на полицейских в Волгограде

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя следственного управления по Волгоградской области Василия Семенова представить доклад о ходе уголовного дела, связанного с нападением на сотрудников полиции в Красноармейском районе Волгограда.

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